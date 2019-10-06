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Вашингтон отдал Москве влияние на международной арене

Вашингтон отдал Москве влияние на международной арене
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Белый дом теряет доверие союзников

Экс-глава МИД Испании Ана Паласио считает, что Россия и США поменялись ролями на международной арене.

По ее словам, Вашингтон превращается в разрушительный фактор мировой политики, а Москва становится "серым кардиналом". Паласио добавила, что рывком для Кремля стала успешная операция в Сирии, передает Project Syndicate.

Кроме того, Москва, по мнению политика, одержала победу благодаря подписанию Киевом "формулы Штайнмайера". В тоже время США теряют свои позиции на международной арене. При этом мир пока по-прежнему считает Вашингтон геополитическим игроком, что, по мнению автора, объясняется силой привычки, а не логикой. Однако скоро ситуация может измениться.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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