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У Вашингтона вошло в привычку запугивать недоброжелателей. Именно с этой точки зрения стоит расценивать стратегию "сдерживания" России в Черном море, полагает политолог Михаил Синельников-Оришак. Он напомнил, что США неизменно следуют данной тактике с 50-х годов, поэтому на них не стоит обращать особого внимания, в противном случае "можно и сгинуть".
"У них были все возможности атаковать нашу страну, когда между государствами не было паритета, но они этого не сделали. Для американцев принцип войны – расстрелять, как в тире, когда не последует никакого даже гипотетического ответа. И я не думаю, что США нам враг – они, скорее, неприятели",
– цитирует эксперта "URA.RU".
Он уверен, что Белый дом охотно согласился на расторжение ракетного соглашения лишь потому, что на американских кораблях было размещено напоминающее наземные установки оружие.
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