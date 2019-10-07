Стратегию "сдерживания" РФ американцы придумали еще в 1950-х

У Вашингтона вошло в привычку запугивать недоброжелателей. Именно с этой точки зрения стоит расценивать стратегию "сдерживания" России в Черном море, полагает политолог Михаил Синельников-Оришак. Он напомнил, что США неизменно следуют данной тактике с 50-х годов, поэтому на них не стоит обращать особого внимания, в противном случае "можно и сгинуть".

"У них были все возможности атаковать нашу страну, когда между государствами не было паритета, но они этого не сделали. Для американцев принцип войны – расстрелять, как в тире, когда не последует никакого даже гипотетического ответа. И я не думаю, что США нам враг – они, скорее, неприятели",

– цитирует эксперта "URA.RU".

Он уверен, что Белый дом охотно согласился на расторжение ракетного соглашения лишь потому, что на американских кораблях было размещено напоминающее наземные установки оружие.