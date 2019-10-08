Незарегистрированные в РФ лекарства станут доступны для пациентов

ЕР предлагает усовершенствовать схему ввоза в страну медикаментов, запрещенных к продаже

Пациенты в России смогут адресно получать незарегистрированные в РФ импортные препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества. Соответствующую возможность предлагает прописать в законе "Об обращении лекарственных средств" вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Зачастую людям требуются иностранные препараты, которые могут помочь сохранить жизнь, вылечить или облегчить боль, но оказываются недоступны, как, например, фризиум, потому что не прошли регистрацию в России. Чтобы решить эту проблему, мы должны принять системные меры", – отметил сенатор.

Он предложил внести в законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, поправки, касающиеся механизма ввоза и назначения подобных незарегистрированных в стране препаратов.

"Предлагаю установить квоту и определить конкретное учреждение, которое будет осуществлять ввоз. В свою очередь, Минздрав утвердит перечень таких препаратов. Также предлагается упростить порядок назначения этих препаратов в тех случаях, когда другие препараты неэффективны, дав такие полномочия врачебным комиссиям", – сказал Турчак.

По его мнению, это позволит исключить вероятность использования подобных средств не в медицинских целях. Кроме этого, вице-спикер предложил предусмотреть ввоз из-за границы лекарств в определенных формах выпуска. "Если препарат доступен, например, только в инъекционной форме, это тоже может стать серьезной проблемой. Это подтвердит любая мать, которой приходилось делать инъекцию ребенку при судороге. Ведь есть аналоги, которые можно применить в удобной форме", – пояснил Турчак.

Важно, что обсуждаемые меры будут действовать на постоянной основе, то есть россияне смогут получать по этой схеме нужное лекарство из-за границы до тех пор, пока оно не будет зарегистрировано в РФ или отечественные фармацевты не разработают эффективный аналог.