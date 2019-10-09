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Учебный модуль "Единой России" бьет все рекорды по количеству заявок

Учебный модуль
Ольга Баталина. Фото: ER.RU
Конкурс на участие превысил 8 человек на место

Модуль "Политический текст" Высшей партийной школы "Единой России" пользуется большой популярностью. В настоящий момент модераторы обработали 300 анкет.

Таким образом, число претендентов на одно место превышает 8 человек. Больше всего заявок, которые принимались с 30 сентября по 8 октября, поступило из Москвы, Калмыкии, ХМАО, Тюменской и Белгородской областей, рассказала первый заместитель секретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина. Она перечислила критерии отбора и отметила, что его прошли затрагивающие общественно-политические темы авторы. 

"Это должны быть, прежде всего, активные, неравнодушные люди, держащие руку "на пульсе" того, что происходит в их городе, регионе, стране, стремящиеся сделать мир вокруг себя лучше, готовые работать совместно с партией над решением конкретных проблем. Наша цель – дать им инструменты для дальнейшей работы, предоставить площадку для обмена эффективными практиками, расширить горизонты слушателей образовательного модуля "Политический текст", – заявила Баталина.

Фото: ER.RU

Напомним, старт Высшей партийной школы обсуждался на XVIII Съезде "Единой России". Дебютным модулем стал "Политический лидер", в финал которого вышли 150 человек. Запуска ждут еще три учебных модуля. 

Ксения АНДРЕЕВА
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