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Глазьев перестал быть советником президента

Экономист ушел с поста в связи с новой должностью

Сергей Глазьев освобожден от должности советника президента.

Указ, подписанный Владимиром Путиным, 7 октября был опубликован на официальном портале правовой информации 9 октября.

Глазьев ранее стал министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Валентина МАЙОРОВА
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