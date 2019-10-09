Глазьев перестал быть советником президента

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Сергей Глазьев освобожден от должности советника президента.
Указ, подписанный Владимиром Путиным, 7 октября был опубликован на официальном портале правовой информации 9 октября.
Глазьев ранее стал министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
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