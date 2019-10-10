В Осло предусмотрительно решили не ссориться с Москвой

Власти Норвегии посчитали нецелесообразным создавать у себя "ракетный щит" в рамках системы ПРО Североатлантического альянса, поскольку такой шаг может привести к обострению отношений с Россией. Об этом сообщает TV 2 Norge.

"В результате более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не станет приобретать датчики верхнего уровня и ракеты-перехватчики, которые могли бы стать частью системы BMD НАТО", – говорится в государственном бюджете Норвегии.

Издание расшифровывает аббревиатуру как Ballistic Missile Defence, что переводится как "баллистическая противоракетная оборона" или "ракетный щит".

"Я думаю, это позволит избежать эскалации напряженности", – сказал в комментарии TV 2 Norge эксперт по РФ Юлие Вильхельмсен.



В течение многих лет Осло поддерживал решение НАТО о создании "оборонного щита", однако был против того, чтобы система альянса стала частью планов США по противоракетной обороне. Между тем, в 2010 году это решение изменили на том основании, что "ракетная оборона не направлена против России", отмечает TV 2 Norge.

В секретном документе Минобороны Норвегии от 2017-го было заявлено, что угроза со стороны России является причиной, по которой страна должна присоединиться к щиту.

И вот после детального обсуждения всех последствий норвежское правительство все-таки решило не закладывать в бюджет расходы на эту систему НАТО.