Названо имя нового посла США в России

Россия согласилась на аккредитацию дипломата

Президент США Дональд Трамп собирается назначить заместителя госсекретаря Джона Салливана послом Соединенных Штатов в России. Об этом глава американского государства объявит официально.

Россия согласилась на аккредитацию Салливана в качестве главы дипломатической миссии, сообщает The Wall Street Journal.

59-летний Салливан с 24 мая 2017 года является заместителем госсекретаря США. В апреле 2018 года он исполнял обязанности главы Госдепартамента. До октября 2019 года дипломатическую миссию США в России возглавлял Джон Хантсман.