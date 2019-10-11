Названо имя нового посла США в России

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Президент США Дональд Трамп собирается назначить заместителя госсекретаря Джона Салливана послом Соединенных Штатов в России. Об этом глава американского государства объявит официально.
Россия согласилась на аккредитацию Салливана в качестве главы дипломатической миссии, сообщает The Wall Street Journal.
59-летний Салливан с 24 мая 2017 года является заместителем госсекретаря США. В апреле 2018 года он исполнял обязанности главы Госдепартамента. До октября 2019 года дипломатическую миссию США в России возглавлял Джон Хантсман.
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