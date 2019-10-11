"Единая Россия": новые правила выплаты детских пособий добавят родителям проблем

По мнению партийцев, предложение Минтруда нуждается в доработке

Инициатива министерства труда добавит сложностей родителям, полагают в "Единой России". Речь идет о новых правилах выплаты пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

Согласно им, деньги получает тот, кто заботится о малыше. По мнению первого замсекретаря Генсовета партии Ольги Баталиной, предложение Минтруда может создать бумажную волокиту.

"Не исключено, что Фонд социального страхования при назначении будет требовать документально подтвердить, что именно заявитель (мать или отец ребенка) фактически за ним ухаживает. И как это сделать в семье, где вместе живут родители, бабушки, дедушки? Главное, что Минтруд в этой ситуации ничего особо не получает, так как пособие по уходу за ребенком все равно будет назначено одному из членов этой семьи, тому, кому удастся доказать фактический уход", – пояснила Баталина.



Она отметила, что правила должны действовать в интересах родителей. Кроме того, документ нуждается в детальной проработке, чем сейчас занимается "Единая Россия", чтобы внести соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму.

По словам Баталиной, действующий принцип, согласно которому мама или папа вправе находиться в декретном отпуске, получать пособие и работать неполный день, должен сохраниться. Если родителю отказывают в выплате, подчеркнула представитель партии, то он, как правило, идет в суд. Однако "судебная практика складывается по-разному". Поэтому важно учитывать подобные случаи в новом законе, уверена Баталина.