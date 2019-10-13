У организации возникли серьезные проблемы с финансами

Экономическое положение ООН вызывает тревогу. По данным МИД РФ, в текущем году более 50 стран не внесли членские взносы в организацию. При этом злостным неплательщиком являются США.

"Главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил $1 млрд",

- говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что Вашингтон таким образом пытается подорвать работу ООН.

Из-за финансовых проблем организация прибегнет к экономии расходов на электричество, кондиционирование и охрану. Если ситуация не изменится, то возникнут трудности с оплатой труда сотрудникам.

В российском ведомстве подчеркнули, что наша страна вовремя платит взносы и не имеет задолженности.