Нибиру
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Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. Российского лидера в аэропорту Эр-Рияда встречал почетный караул с 11 пушками на взлетно-посадочной полосе. Орудия дали приветственный залп в честь гостя.
Из аэропорта Путин на президентском автомобиле Aurus в сопровождении мотоциклистов на Harley-Davidson отправился в королевскую резиденцию. Там его встречала королевская конница.
«Аурус» в конном строю: Владимир Путин прибыл на переговоры с королем Сальманом в сопровождении почетного кортежа pic.twitter.com/7KTGHHIOaO— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019
Во дворце Путина встретил сам король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, с которым они сели в электрокар и поехали на переговоры.
Как сообщает телеканал "МИР24", лидер России в качестве подарка привез саудовскому монарху самку краснокнижного камчатского кречета.
Под удар попали политики и представители прессы