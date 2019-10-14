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Путин катался по дворцу короля Саудовской Аравии на электромобиле

Путин въехал во дворец саудовского монарха на машине
Владимир Путин. Фото: AP/TASS
Эр-Рияд встретил главу России пушками, почетным караулом и королевской конницей

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. Российского лидера в аэропорту Эр-Рияда встречал почетный караул с 11 пушками на взлетно-посадочной полосе. Орудия дали приветственный залп в честь гостя.

Из аэропорта Путин на президентском автомобиле Aurus в сопровождении мотоциклистов на Harley-Davidson отправился в королевскую резиденцию. Там его встречала королевская конница.


Во дворце Путина встретил сам король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, с которым они сели в электрокар и поехали на переговоры.


Как сообщает телеканал "МИР24", лидер России в качестве подарка привез саудовскому монарху самку краснокнижного камчатского кречета.

Елена УСОВА
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