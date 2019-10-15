США лишают Россию права на Северный морской путь

Американцам нужно средство для давления на россиян

США начали активную борьбу против России, чтобы отобрать Северный морской путь. Ради этого в Вашингтоне даже приняли "Северную доктрину". В этом уверен сербский журналист Зоран Милошевич.

В своей статье серб рассказал, что весной 2019-го США провели встречу с представителями стран, которые граничат с Арктикой. Тогда американцы потребовали от Канады забыть про северно-западный арктический коридор, а от Китая – закрыть станции в Исландии и Норвегии и не развивать инфраструктуру российского Северного морского пути, передает издание "Комсомольская правда". При этом журналист в своем материале, опубликованном в издании "Печат", утверждает, что США решили, что эта транспортная коммуникация должна быть общей.

По мнению автора, американцы хотят использовать Северный морской путь для давления на россиян, так как он является международным логистическим коридором и транспортной артерией, пишет агентство РИА ФАН. Освоение этого пути позволит США связать обширные воды восточной и северной части страны. Более того, он поможет создать единую колоссальную экономическую систему, чтобы объединить Крайний Север и Дальний Восток. Милошевич утверждает, что эти территории имеют большой потенциал и могут подтолкнуть страну к небывалому развитию.

В США не раз говорили о том, что необходимо противостоять влиянию России в Арктике. В Москве же напоминали, что Россия открыта для широкого сотрудничества в этом регионе.