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Президент Эстонии заявила об "углублении отношений" с Путиным

Президент Эстонии выбрала Путина для серьезных отношений
Владимир Путин и Керсти Кальюлайд. Фото: kremlin.ru
Данная связь очень важна для Керсти Кальюлайд

Российского лидера Владимира Путина с нетерпением ждет его эстонская коллега. Керсти Кальюлайд пригласила его в гости, что "углубить отношения".

Об этом говорится в сообщении на сайте президента прибалтийского государства. Также на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который состоится будущим летом в Тарту, Кальюлайд позвала руководителей Венгрии и Финляндии.

"Так мы сможем продолжить конструктивное обсуждение, которое, как я надеюсь, поможет взаимопониманию наших государств",

сказано в релизе. Там же отмечается, что все вышеперечисленные и раньше получали приглашения в Эстонию.

Данная встреча, уверена глава государства, пойдет на пользу сотрудничеству и взаимопониманию в балтийском регионе, а также позволит наладить многосторонние отношения. 

Ксения АНДРЕЕВА
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