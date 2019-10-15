Данная связь очень важна для Керсти Кальюлайд

Российского лидера Владимира Путина с нетерпением ждет его эстонская коллега. Керсти Кальюлайд пригласила его в гости, что "углубить отношения".

Об этом говорится в сообщении на сайте президента прибалтийского государства. Также на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который состоится будущим летом в Тарту, Кальюлайд позвала руководителей Венгрии и Финляндии.

"Так мы сможем продолжить конструктивное обсуждение, которое, как я надеюсь, поможет взаимопониманию наших государств",

– сказано в релизе. Там же отмечается, что все вышеперечисленные и раньше получали приглашения в Эстонию.

Данная встреча, уверена глава государства, пойдет на пользу сотрудничеству и взаимопониманию в балтийском регионе, а также позволит наладить многосторонние отношения.