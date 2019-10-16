Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В США потребовали усерднее бороться с Россией

В США пообещали полностью разрушить отношения с Россией
Фото: Утро.ру
Демократам не нравятся уважительные контакты Трампа и Путина

Вашингтон должен сильнее бороться против Москвы на мировой арене, чтобы Россия не укрепляла свои позиции. Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии сенатор от штата Нью-Джерси Кори Буке во время теледебатов.

По его мнению, Россия вмешивается в демократические процессы на Украине, а также в Латвии и Литве, что, как считает Буке, неприемлемо.

"Этот президент [Дональд Трамп] больше контактирует с Владимиром Путиным, чем с нашим союзником [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель. Я положу этому конец и восстановлю целостность американской внешней политики",

цитирует ТАСС сенатора, который выступал в прямом эфире CNN.

Буке добавил, что США должны быть более твердыми в том, чтобы Россия отвечала "за ее попытки подорвать величайшую в мире демократию". По словам кандидата на пост президента США, Трамп позволяет Москве уходить от ответственности за свои действия, какие именно, он не уточнил.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Лечение не помогает: у Заворотнюк отмирают ткани

Состояние сопора стало критическим

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей