Демократам не нравятся уважительные контакты Трампа и Путина

Вашингтон должен сильнее бороться против Москвы на мировой арене, чтобы Россия не укрепляла свои позиции. Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии сенатор от штата Нью-Джерси Кори Буке во время теледебатов.

По его мнению, Россия вмешивается в демократические процессы на Украине, а также в Латвии и Литве, что, как считает Буке, неприемлемо.

"Этот президент [Дональд Трамп] больше контактирует с Владимиром Путиным, чем с нашим союзником [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель. Я положу этому конец и восстановлю целостность американской внешней политики",

– цитирует ТАСС сенатора, который выступал в прямом эфире CNN.

Буке добавил, что США должны быть более твердыми в том, чтобы Россия отвечала "за ее попытки подорвать величайшую в мире демократию". По словам кандидата на пост президента США, Трамп позволяет Москве уходить от ответственности за свои действия, какие именно, он не уточнил.