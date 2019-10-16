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Если Дональд Трамп будет переизбран главой Белого дома, Североатлантический альянс прекратит свое существование. Об этом заявил бывший вице-президент Джо Байден, выдвинувший кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
"Не будет никакого НАТО... У нас будут настоящие проблемы", -
приводит CNN слова Байдена.
Политик резко раскритиковал нынешнего президента США, назвав Трампа "эксцентричным" и "сумасшедшим". По мнению Байдена, нынешний глава Соединенных Штатов мало что понимает во внешней политике и все его действия диктуются страхом за собственное переизбрание.
Ранее демократы в конгрессе инициировали процесс импичмента президента Трампа, обвиняя его в том, что он в личных политических целях добивался от руководства Украины расследования в отношении Хантера Байдена – сына Джо Байдена.
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