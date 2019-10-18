Вашингтон объяснил остановку помощи Киеву

В Белом доме запутались в ситуации с Украиной

Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Мик Малвейни сделал заявление, в котором отрицается, что заморозка средств для Украины была связана с расследованием против демократов, о чем он сам заявил ранее.

В опубликованном на сайте Белого дома документе уточняется, что решение по Украине было принято из-за опасений по поводу коррупции. Малвейни подчеркнул, что СМИ неправильно истолковали его слова, чтобы иметь возможность критиковать политику Дональда Трампа.

При этом и.о. руководителя американской администрации ранее заявил, что заморозка военной помощи Киеву в размере $400 млн была связана, в том числе, с тем, что на украинскую политику оказывали давление представители Демократической партии США.

В середине сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента против президента Трампа. Американского лидера обвиняют в том, что во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским Трамп требовал начать расследование в отношении Хантера Байдена – сына своего политического противника, бывшего кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена.