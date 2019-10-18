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"Предатель": Горбачева разнесли за письмо Путину

Михаил Горбачев. Фото: www.globallookpress.com
Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения

Михаил Сергеевич Горбачев обратился с письмом к президенту Владимиру Путину, но не рассказал, что послужило причиной этого и о чем именно он написал российскому лидеру. 

"Я не хотел бы навязываться в советчики. Только в каких-то особых случаях обращаюсь... Некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, президенту Франции Макрону", - 

рассказал Горбачев в интервью изданию "Известия".

Слова первого президента Советского Союза возмутили интернет пользователей, которые припомнили политику его роль в развале СССР.

"Этому предателю...Горби черти в аду уже прогулы ставят", "Старый предатель не устал вонять?", "Они думали что делают историю, а для народа это предательство", "Миллионы людей лишил своей Родины! Предатель! На его совести тысячи убитых, покалеченных, и до сих пор все это продолжается!" - 

написали комментаторы в Twitter (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Интернет-пользователи не стеснялись в выражениях, прибегая даже к обсценной лексике, отмечает телеканал "Царьград".

Валентина МАЙОРОВА
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