Белорусский лидер с печалью признался, что не может назначить себя ректором вуза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что после сложения своих полномочий хотел бы преподавать. Об этом он заявил во время посещения Академии управления при президенте в Минске.

"Если бы ректором был где-то в учреждении… Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем – это то, что я воспринимаю", – цитирует БЕЛТА главу государства.

Лукашенко общался со студентами и преподавательским составом около четырех часов. По признанию бацьки, ему интересно разговаривать с молодежью, поскольку именно студенты в дальнейшем будут "определять лицо" страны.

Также он рассказал, какой хочет видеть Белоруссию в будущем. Лидер нации считает, что страна должна быть "свободной и независимой", пишет URA.RU

