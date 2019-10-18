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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что после сложения своих полномочий хотел бы преподавать. Об этом он заявил во время посещения Академии управления при президенте в Минске.
"Если бы ректором был где-то в учреждении… Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем – это то, что я воспринимаю", – цитирует БЕЛТА главу государства.
Лукашенко общался со студентами и преподавательским составом около четырех часов. По признанию бацьки, ему интересно разговаривать с молодежью, поскольку именно студенты в дальнейшем будут "определять лицо" страны.
Также он рассказал, какой хочет видеть Белоруссию в будущем. Лидер нации считает, что страна должна быть "свободной и независимой", пишет URA.RU
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