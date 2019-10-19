Нибиру
- Это окончательно: Нибиру погубит Землю
- Бесы с Нибиру принесли в Россию опасную эпидемию
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что Москва будет отвечать в политическом и военном смысле на размещение баз НАТО вблизи к границам России.
"Мы крупная страна, мы ядерная страна, и желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций. Мы всегда отвечали на это и будем отвечать – и политически, и в военном смысле",
– цитирует Медведева сербская газета "Вечерние новости".
По его словам, у нашей страны есть свои интересы, которые она будет защищать при любых условиях.
Медведев посетит Белград 19 октября по приглашению президента Сербии Александра Вучича и примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения
Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков