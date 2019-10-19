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Россия готовит военный ответ НАТО

Россия готовит военный ответ НАТО
Фото: www.globallookpress.com
РФ жестко отреагирует на приближение сил Альянса к границам страны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что Москва будет отвечать в политическом и военном смысле на размещение баз НАТО вблизи к границам России.

"Мы крупная страна, мы ядерная страна, и желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций. Мы всегда отвечали на это и будем отвечать – и политически, и в военном смысле",

цитирует Медведева сербская газета "Вечерние новости".

По его словам, у нашей страны есть свои интересы, которые она будет защищать при любых условиях.

Медведев посетит Белград 19 октября по приглашению президента Сербии Александра Вучича и примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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