В Киеве признали власть Москвы в Черном море

Незалежная не может противостоять мощи российского флота

Глава украинского центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар считает, что боевые возможности России в Черном море возросли и она показала НАТО, кто хозяин в этом регионе.

По его словам, с первого дня прихода Владимира Путина к власти сила армии постоянно росла. Главным достижением Москвы Гончар считает нейтрализацию двух союзников США в НАТО – Турции и Болгарии, передает сайт "Зеркало недели".

"Результат системных усилий России – теперь Москва дает ощутить США и НАТО, что может их не только контролировать, но и вытеснять с Черного моря, которое уже считает собственным озером",

– сказал эксперт.

Гончар отметил, что о силе России можно судить по тому, что во время учений Альянса Москва перекрыла части зоны маневров и с этим согласились в ЕС и Украине.