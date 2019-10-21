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Кусает губы: за что Запад завидует России

Кусает губы: за что Запад завидует России
Сергей Нарышкин. Фото: www.globallookpress.com
России досталась ключевая роль в мире

Западу не дают покоя достижения и заслуги России, полагает директор Службы внешней разведки (СВР) страны Сергей Нарышкин. По его словам, РФ играет одну из ведущих ролей в современном мире.

"Сегодня нашу страну отличают сильные ценности, из-за которых нам многие на Западе завидуют: мощный военный потенциал, твердая политическая воля и готовность решительно действовать на международной арене. Мы снова готовы защищать себя и своих союзников и друзей",

поведал Нарышкин на страницах сербской газеты "Вечерние новости". Его материал посвящен 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. 

Автор статьи отмечает, что план США не сработал. Заокеанская держава не смогла построить "однополярный мир на обломках других стран". При этом роль России, полагает он, заключается в том, чтобы не дать Европе основать "новый дивный мир" на основе расового, технологического или какого-либо другого превосходства. 

Ксения АНДРЕЕВА
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