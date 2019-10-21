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"Единая Россия" помогает вернуть москвичке внука

Фото: er.ru
В резонансную историю, по мнению партийцев, должен вмешаться генпрокурор

"Единая Россия" держит под контролем возмутительный эпизод с участием жительницы Москвы, у которой отобрали внука. Женщина сдавала квартиру ребенка без согласования органов опеки, других нареканий в ее адрес не было. Депутат Госдумы Михаил Старшинов попросил вмешаться в дело генерального прокурора Юрия Чайку. 

"Если исходить из того, как это показано по центральному телевидению, становится совершенно непонятно, чем руководствуются в данном случае так называемые органы опеки. Они пытаются по каким-то безумным, надуманным причинам разлучить ребенка с бабушкой",

– пояснил партиец, чем продиктовано его обращение, отметив, что в произошедшем должны разбираться надзорные органы. 

Михаил Старшинов. Фото: www.globallookpress.com

Старшинов усомнился в компетенции органов опеки, которые отняли ребенка у бабушки, лишив его внимания и заботы, и отправили шестилетнего мальчика в детский дом. При этом парламентарий подчеркнул, что женщину наказали "за не столь существенную денежную претензию". Хотя, полагает депутат, органы опеки должны были по-человечески поговорить с москвичкой и объяснить ей, как она должны была правильно поступить в этой ситуации. 

Ксения АНДРЕЕВА
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