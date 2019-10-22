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В Москве увеличен норматив финансирования детских садов и школ

В Москве увеличен норматив финансирования детских садов и школ
Фото: www.globallookpress.com
На эти цели в городской казне заложены миллиарды рублей

В проекте бюджета Москвы на будущий и последующие два года предусмотрены дополнительные траты на школьников и дошкольников. Так, финансирование на одного ребенка увеличено до 175 тыс. руб. и 185 тыс. руб.в год соответственно, рассказал замруководителя столичного департамента образования и науки  Антон Молев. 

На эти цели в городской казне заложены большие суммы, уточнил он. Расходы на воспитанников детских садов составят более 6 млрд руб. Всего же в течение трех лет будет потрачено свыше 19 млрд. 

"На школьников по максимальному нормативу – со 160 тыс. до 175 тыс. руб. Для этого в бюджете 2020 г. предусмотрено свыше 15 млрд руб", – пояснил Молев, напомнив, в какой ситуации оказалась система образования в 2010 году. 

Тогда родители малышей стали заложниками дефицита мест в детских садах. Перед правительством стояла непростая задача – устроить в дошкольные учреждения всех москвичей от трех до семи лет. Затем возрастную планку стали снижать.

"Сегодня, за исключением 13 районов города, все москвичи в возрасте от 2,4 лет обеспечены местами в дошкольных отделениях. Именно на эти цели в бюджете 2020 г. заложены средства в объеме 8 млрд руб., всего на 2020-2022 гг. – 23,5 млрд руб.", – отчитался чиновник. 

Напомним, проект столичного бюджета внес в Мосгордуму мэр города Сергей Собянин.

Ксения АНДРЕЕВА
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