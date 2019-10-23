Президент России сам признался в этом знаменитому телеведущему

Владимир Путин постоянно думает о том, кому передаст свой пост главы государства после выборов в 2024 году. Об этом рассказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на встрече со студентами журфака МГУ.

"Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти",

– цитирует Киселева РБК.

Телеведущий добавил, что это традиционная практика в мире, когда действующий президент страны поддерживает своего преемника. Так, например, поступил Франсуа Олланд, который благоволил Эммануэлю Макрону, передает издание URA.RU. Кисилев добавил, что ответственные политики готовят себе преемника, однако голосовать за президента страны будет народ через прямые выборы.

"Так же, как Ельцин оставил себе преемника, Путина, но потом Путин прошел через прямые выборы", – подчеркнул телеведущий.

Владимира Путина избрали президентом России в 2012-м, а в 2018-м он был переизбран. Согласно Конституции РФ, один и тот же человек не может занимать пост главы государства более двух сроков подряд. Полномочия Путина, как президента страны, истекут в 2024-м.