Белорусский лидер пояснил, почему необходимо учиться на ошибках Евросоюза и вернуться к советским временам

Странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужно использовать опыт СССР в вопросе интеграции и учесть провалы ЕС. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы же жили в одной стране. У нас огромный опыт, вот эта основа. У нас единый язык, у нас много общего. Этот путь мы можем пройти быстрее, нежели Европейский союз", – сказал Лукашенко в интервью казахстанскому гостелеканалу "Хабар", сообщает РИА "Новости".

По мнению бацьки, странам ЕАЭС необходимо учесть просчеты ЕС и стараться их не повторять.

"Надо учиться на чужих ошибках. Идти мы можем быстрее, потому что у нас больше опыта, мы жили в Советском Союзе. Там была абсолютно тесная интеграция. Не надо ее уничтожать. Надо воссоздать то, что разрушено. Нам предстоит над этим работать. И, если честно говорить, здесь еще конь не валялся", – резюмировал Лукашенко.

Отмечается, что беседа состоялась накануне официального визита белорусского лидера в Нур-Султан, который пройдет с 24-го по 25-е октября.

