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Трамп поставил Турции условие для снятия санкций

Президент США пригрозил ввести пошлины, если Анкара не сдержит слова по ситуации в Сирии

Дональд Трамп сообщил, что США снимут с Турции ограничительные меры, если власти этой страны не вызовут недовольства Вашингтона.

При этом если Анкара не выполнит обещаний по Сирии, то США введут против турков серьезные пошлины на различные товары этого государства, сказал Трамп. 

По словам главы Белого дома, США намерены вывести войска из Сирии, он отметил, что "пусть кто-то другой бьется за этот запятнанный кровью песок". Однако нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии останутся под контролем США, которые позже решат, что с ними делать.

"Следовательно, небольшое число войск США останется в том районе, где находится нефть. Мы будем ее охранять. И мы будем решать, что делать с ней в будущем", – цитирует Трампа ТАСС.

Полина ИВАНОВА
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