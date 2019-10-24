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"Бегал за пивом": как Лукашенко выслуживался перед коллегами

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Батька пустился в откровения и наговорил много лишнего

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал развернутое интервью, где проболтался о "дедовщине" в президентских кругах. По словам Батьки, в начале своего правления, четверть века назад, он, желторотый руководитель, терпел унижения со стороны коллег.

Впрочем, Александр Григорьевич и сам рад был выслужиться, чтобы стать своим в солидной компании. В молодые для Лукашенко времена она состояла из тогдашнего главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, первых президентов России, Узбекистана и Тукрмении. После распада СССР странами руководили Борис Ельцин, Ислам Каримов и Сапармурат Ниязов.

"Я встретился с аксакалами. Сопливый, мне еще 40 лет не было, когда я стал президентом. Прихожу, а там аксакалы: Нурсултан, Борис Николаевич Ельцин, Каримов, Ниязов. И мы с [президентом Таджикистана] Эмомали Шариповичем Рахмоном, совсем зеленые руководители. Ну и что. За пивом бегал поначалу, как в народе говорят", – без всякого смущения признался Батька в беседе с агентством "Хабар". 

Однако наиболее теплые отношения, отметил белорусский лидер, у него сложились с Назарбаевым. Оба выросли в деревне, никогда не "выкали" друг другу, а если того требовала ситуация, могли и крепким словцом запустить.

Ксения АНДРЕЕВА
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