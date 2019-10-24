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Слухи о преемнике Путина дошли до Кремля

Президент думает о другом

Российский лидер Владимир Путин напряженно работает. Думать денно и нощно о преемнике, как накануне заявил телеведущий Дмитрий Киселев, ему совершенно некогда. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

До следующих выборов еще далеко – они состоятся в 2024 году, напоминает URA.RU.

"Мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом [преемнике] никто не думает. Все заняты напряженной работой", – подытожил Песков.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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