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Финансирование здравоохранения Москвы в 2020 году возрастет на 30%

Финансирование здравоохранения Москвы в 2020 году возрастет на 30%
Фото: mos.ru
Развитие поликлиник находится в приоритете столичных властей

В Москве на треть будут увеличены расходы на здравоохранение. Средства предусмотрены в проекте столичного бюджета на 2020 год, сообщил руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Он отметил, что развитию детских и взрослых поликлиники, а также женских консультаций столичные власти уделяют большое внимание.

"Главный наш приоритет на 2020 г. – развитие амбулаторно-поликлинической помощи, развитие и улучшение работы наших поликлиник", – пояснил Хрипун.

В ближайшие три года, пообещал он, в Москве капитально отремонтируют в соответствии с современными стандартами 135 поликлиник. Все учреждения будут оснащены по последнему слову техники, чтобы было удобно и пациентам, и медикам. 

На эти цели в новом году заложено 16 млрд, а в трехлетнем бюджете – 40 млрд. Помимо этих средств предусмотрены деньги на оборудование – примерно по 5 млрд в год. Медицинские заведения перейдут с аналоговых на цифровые установки, ряд поликлиник для соответствия единым стандартам ждет дооснащение.

"Прирост бюджета (здравоохранения) в проекте 2020 г. по отношению к 2019 г. составляет более 30%. Это значительное улучшение финансирования отрасли, которое позволит нам развивать все без исключения виды оказания медицинской помощи", – заключил руководитель департамента здравоохранения Москвы.

Напомним, проект столичного закона "О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг." рекомендовали принять Мосгордуме в первом чтении ее комиссии. 

Ксения АНДРЕЕВА
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