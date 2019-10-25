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Законопроект "о регуляторных песочницах" одобрили эксперты

Законопроект
Людмила Бокова. Фото: Николай Галкин/ТАСС
Перед внесением на рассмотрение в Госдуму документ будет доработан с учетом пожеланий специалистов

Проект закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, или "о регуляторных песочницах", одобрен командой экспертов. Их изменения будут учтены при доработке документа, рассказала первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики Людмила Бокова.

Затем проект, важность которого отметили специалисты, внесут на рассмотрение в Госдуму. В частности, предстоит решить, как применить ко всей стране отдельный опыт экспериментальной территории, пояснил главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин.

"Этот процесс нужно сделать максимально быстрым и облегченным",

полагает он, подчеркнув, что к проекту необходимо привлекать не только отечественных, но и иностранных партнеров.

Кроме того, считает председатель Совета ТПП по развитию информационных технологий и цифровой экономики Николай Комлев, "регуляторные песочницы" должны появляться не только в столичных центрах. 

"Важно, чтобы было понятно, как применять его на Алтае или в Краснодаре, где может развиваться цифровое сельское хозяйство, или в Омске, где активно развивается робототехника, и т. д. Регионы станут зоной для привлечения инвестиций", – заявил эксперт, добавив, что после удачного эксперимента не стоит медлить с соответствующими изменениями в законодательстве.  

В правительстве, в свою очередь, пообещали учесть все пожелания специалистов. 

Напомним, законопроект "о регуляторных песочницах" затрагивает сферу цифровых инноваций. Он определяет порядок инициирования, установления, реализации и контроля над ней, а также оценки результативности экспериментальных правовых режимов.

Ксения АНДРЕЕВА
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