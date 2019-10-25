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Французы восхитились ставшей мировой державой Россией

Ситуация в Сирии сыграла на руку РФ

Экс-посол Франции в Москве Жан де Глиниасти заявил, что Россия вернула свои позиции на мировой арене, отстаивая суверенитет Сирии. По мнению дипломата, Москва смогла добиться успехов умением договариваться.

Как рассказал де Глиниасти газете Le Figaro, боевые действия в Сирии прекратились благодаря России, а не США. Как отмечает издание URA.RU, Москву также ждет еще и политический триумф в регионе, так как страна отстояла принципы государственности в Сирии.

"Мы наблюдаем настоящее дипломатическое паломничество в Москву и Сочи. Туда едут все: азиаты, арабы, африканцы. Особенность России в том, что она – мировая держава, но у нее нет больших средств. Но она компенсирует это большим дипломатическим умом", - цитирует де Глиниасти телеканал "МИР24"

Ксения АНДРЕЕВА
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