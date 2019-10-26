Вашингтон лишит организацию денег, если в нее вернут Москву

В конгрессе США предлагают запретить спонсировать G7 в случае вступления России в организацию. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение конгресса член Демократической партии Кэти Хилл.

Отмечается, что лишить денег организацию стоит даже в случае, если Москва примет участие в заседаниях "группы семи", не став ее членом.

"Невзирая на любые другие положения законодательства, средства из федерального бюджета не должны быть ассигнованы или выделены любым другим путём на какие-либо меры, способствующие или поддерживающие: (1) участие России в заседаниях "группы семи", либо (2) воссоздание "группы восьми" при условии включения в неё России",

– приводит текст законопроекта RT.

Также отмечается, что официальные лица США не должны поддерживать возвращение России.