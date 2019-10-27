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НАТО готовится отнять Калининград у России

НАТО готовится отнять Калининград у России
Фото: www.globallookpress.com
У Альянса есть план по захвату территории

Старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер предложил НАТО отнять у России Калининградскую область и даже составил план.

По его мнению, Россия ничего не сможет противопоставить американским и польским сухопутным военным. Специалист уточнил, что вооруженный конфликт будет нести исключительно региональный характер, так как масштабная война приведет к большим жертвам и разрушениям.

Хукер также назвал причину, из-за которой может начаться конфликт. По его словам, у Москвы есть некий план на Прибалтику и в случае его реализации НАТО не сможет отмалчиваться.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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