США выходят из Договора по открытому небу

В Вашингтоне не хотят раскрывать военные тайны

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу.

Отмечается, что бумага пока не носит официальный характер, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на администрацию главы государства.

Главным недостатком договора американцы считают то, что другие страны могут беспрепятственно собирать разведывательную информацию.

Документ подписан в 1992 году 23 государствами. Участники договора могут задействовать специальную аппаратуру во время разведывательного полета над территориями стран.