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Двадцать семь стран Евросоюза пошли на уступку Великобритании, попросившей отсрочку Brexit. "Развод" должен состояться к 31 января 2020-го, сообщил глава Евросовета Дональд Туск на своей странице в Twitter.
Ранее Великобритания просила отсрочить Brexit из-за того, что договор об условиях пока так и не ратифицирован. Туск же говорил о том, что порекомендует 27 странам ЕС отложить процедуру.
Как напоминает телеканал "Мир24", 22 октября британский парламент отклонил законопроект о ратификации соглашения по Brexit за три дня, который предложил премьер-министр Королевства Борис Джонсон.
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