Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

ЕС отложил развод с Великобританией до зимы

Британцам дали отсрочку на три месяца

Двадцать семь стран Евросоюза пошли на уступку Великобритании, попросившей отсрочку Brexit. "Развод" должен состояться к 31 января 2020-го, сообщил глава Евросовета Дональд Туск на своей странице в Twitter.

Ранее Великобритания просила отсрочить Brexit из-за того, что договор об условиях пока так и не ратифицирован. Туск же говорил о том, что порекомендует 27 странам ЕС отложить процедуру.

Как напоминает телеканал "Мир24", 22 октября британский парламент отклонил законопроект о ратификации соглашения по Brexit за три дня, который предложил премьер-министр Королевства Борис Джонсон. 


Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

"Умер как собака": Трамп подтвердил уничтожение главаря террористов в Сирии

Аль-Багдади удалось ликвидировать с помощью России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей