Представителя МИД РФ заподозрили в шпионаже

Российский дипломат, в отношении которого заведено уголовное дело по обвинению в шпионской деятельности, выслан из Болгарии. Об этом 28 октября сообщает ТАСС.



"Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник, до конца дня. По информации МИД, лицо уже покинуло территорию Болгарии", – пишет агентство со ссылкой на источник в внешнеполитическом ведомстве Республики.

Дипмиссия РФ в Софии информацию пока не комментирует.

