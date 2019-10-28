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Болгария выслала российского дипломата

Болгария выслала российского дипломата
Фото: pixabay.com
Представителя МИД РФ заподозрили в шпионаже

Российский дипломат, в отношении которого заведено уголовное дело по обвинению в шпионской деятельности, выслан из Болгарии. Об этом 28 октября сообщает ТАСС.

"Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник, до конца дня. По информации МИД, лицо уже покинуло территорию Болгарии", – пишет агентство со ссылкой на источник в внешнеполитическом ведомстве Республики.

Дипмиссия РФ в Софии информацию пока не комментирует.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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