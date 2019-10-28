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Российский дипломат, в отношении которого заведено уголовное дело по обвинению в шпионской деятельности, выслан из Болгарии. Об этом 28 октября сообщает ТАСС.
"Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник, до конца дня. По информации МИД, лицо уже покинуло территорию Болгарии", – пишет агентство со ссылкой на источник в внешнеполитическом ведомстве Республики.
Дипмиссия РФ в Софии информацию пока не комментирует.
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