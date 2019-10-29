В Швеции призвали Европу сплотиться против России

Антироссийские санкции снимать пока не собираются

Страны Евросоюза должны держаться вместе и противостоять такому "историческому врагу", как Россия. Несмотря на санкции, благодаря президенту России Владимиру Путину и его "триумфу" в Сирии, страна становится только сильнее.

"Хребет НАТО – США – только что "дезертировал" из Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву Турции. И в этой драме главным победителем стала Россия – исторический враг",

– пишет шведское издание Dagens Nyheter. По словам автора материала, Европа не одобрила вывод американских войск из Сирии, однако план "Б" НАТО не подготовила. Все больше стран желают наладить экономическое сотрудничество с Россией, в частности, речь идет о Франции, Греции, Германии и Венгрии.

Санкции против России вряд ли отменят в ближайшее время, пишет издание. Причина кроется в ситуации на Украине и воссоединении Крыма с Россией, сообщает телеканал "360". В заключении автор материала призвал страны Евросоюза быстрее вооружаться в рамках НАТО из-за непредсказуемых действий США и не ослаблять давление на российскую сторону.

