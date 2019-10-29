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В Швеции призвали Европу сплотиться против России

В Швеции призвали Европу сплотиться против России
Фото: www.globallookpress.com
Антироссийские санкции снимать пока не собираются

Страны Евросоюза должны держаться вместе и противостоять такому "историческому врагу", как Россия. Несмотря на санкции, благодаря президенту России Владимиру Путину и его "триумфу" в Сирии, страна становится только сильнее.

"Хребет НАТО – США – только что "дезертировал" из Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву Турции. И в этой драме главным победителем стала Россия – исторический враг",

пишет шведское издание Dagens Nyheter. По словам автора материала, Европа не одобрила вывод американских войск из Сирии, однако план "Б" НАТО не подготовила. Все больше стран желают наладить экономическое сотрудничество с Россией, в частности, речь идет о Франции, Греции, Германии и Венгрии.

Санкции против России вряд ли отменят в ближайшее время, пишет издание. Причина кроется в ситуации на Украине и воссоединении Крыма с Россией, сообщает телеканал "360". В заключении автор материала призвал страны Евросоюза быстрее вооружаться в рамках НАТО из-за непредсказуемых действий США и не ослаблять давление на российскую сторону.

Карина СИРАЗОВА
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