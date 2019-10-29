Украина решила защитить судоходство от неприятностей

Правительство Незалежной включило водное пространство Азовского судоремонтного завода в границы акватории мариупольского порта. Об этом сообщила пресс-служба украинских властей.

Как говорится в сообщении, Киев усилил безопасность мореплавания в рамках соответствующего Кодекса. По словам министра инфраструктуры Владислава Крыклия, такая мера необходима для безопасности судоходства и контроля за безопасностью в акватории.

Договор между Россией и Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива относит Азовское море к категории внутренних вод двух стран. Документ исключает возможность прохода иностранных кораблей в воды без согласия одной из сторон.

Россияне неоднозначно отреагировали на эту новость. В комментариях к материалу RT они посмеялись над тем, что Украина решилась на такой шаг, ведь у страны, по их мнению, нет соответствующей техники.

"Что, кругов спасательных накидали в море?", "Говорят, плотики надувные из Америи подогнали. По 5 лямов каждый", "Осмелели ...стали заплывать за буйки", "Боевые арбузы раскидали по акватории: шо для тарану, шо для спецназу, вдруг проголодаются на задании...", "Наверное усиление заключается в том, что на Украине появился ещё один адмирал", – пошутили интернет-пользователи (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).