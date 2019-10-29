Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Киев расширил зону безопасности в Азовском море

Фото: commons.wikimedia.org
Украина решила защитить судоходство от неприятностей

Правительство Незалежной включило водное пространство Азовского судоремонтного завода в границы акватории мариупольского порта. Об этом сообщила пресс-служба украинских властей.

Как говорится в сообщении, Киев усилил безопасность мореплавания в рамках соответствующего Кодекса. По словам министра инфраструктуры Владислава Крыклия, такая мера необходима для безопасности судоходства и контроля за безопасностью в акватории.

Договор между Россией и Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива относит Азовское море к категории внутренних вод двух стран. Документ исключает возможность прохода иностранных кораблей в воды без согласия одной из сторон.

Россияне неоднозначно отреагировали на эту новость. В комментариях к материалу RT они посмеялись над тем, что Украина решилась на такой шаг, ведь у страны, по их мнению, нет соответствующей техники.

"Что, кругов спасательных накидали в море?", "Говорят, плотики надувные из Америи подогнали. По 5 лямов каждый", "Осмелели ...стали заплывать за буйки", "Боевые арбузы раскидали по акватории: шо для тарану, шо для спецназу, вдруг проголодаются на задании...", "Наверное усиление заключается в том, что на Украине появился ещё один адмирал", – пошутили интернет-пользователи (орфография и пунктуация оригиналов сохранены). 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

В России вывели Вашингтон на чистую воду из-за договора по открытому небу

США, разрушая соглашение 1992 года, пытаются утаить собственные нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей