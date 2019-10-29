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"Единая Россия": школьники пока не готовы к обязательному ЕГЭ по иностранному языку

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Партия встала на сторону будущих выпускников и их родителей

"Единая Россия" не согласна с введением обязательного ЕГЭ по иностранному языку с 2022 года. По мнению партийцев, решение является преждевременным и требует всестороннего обсуждения. 

Так, в рамках партпроекта "Новая школа" данную тему поднимут во всех регионах, сообщила член президиума Генсовета партии, координатор проекта и депутат Госдумы Алена Аршинова. Она отметила, что единороссы получают огромное количество "тревожных сигналов о неготовности системы образования" к данной инициативе. На встречах, пояснила парламентарий, будут присутствовать родители и эксперты.  

"Затем на федеральном уровне рассмотрим и обобщим его итоги. Важно услышать мнение людей и учесть интересы участников образовательного процесса",

пояснила депутат, напомнив, что сейчас сдавать или нет ЕГЭ по иностранному языку, решает сам выпускник. Обычно этот предмет выбирает не более 10% от всех учащихся, подчеркнула Аршинова. 

Не во всех школах работают квалифицированные учителя, которые смогут подготовить целые классы к экзамену. Еще один аспект – устаревшие образовательные программы. Все вместе не может гарантировать выпускникам успех на экзамене, который уже в следующем учебном году хотят сделать обязательным.

Инициатива Минобрнауки РФ может коснуться 700-800 тыс. российских школьников. Категорически против нее родители и эксперты. 

Ксения АНДРЕЕВА
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