США ввели рестрикции против Турции

Палата представителей США одобрила рестрикции против Анкары за военную операцию "Источник мира" в Сирии, а заодно и за покупку у Москвы C-400. В Турции возмутились действиями Вашингтона.

МИД Турции осудил решение палаты представителей ввести против их страны санкции. Ведомство особо подчеркнуло, что законопроект противоречит соглашению двух стран по Сирии, принятом в 2017-м. Турки также призвали американцев не использовать вопросы двусторонних отношений ради внутриполитических целей и не ухудшать диалог, передают РИА Новости.

Законопроект, который приняли в США, вводит ограничительные меры против банка Halkbank и высших турецких должностных лиц, включая министра обороны, а также блокировку активов турецких чиновников, отмечает телеканал "360". Теперь документ должен одобрить Сенат, после чего законопроект передадут президенту США Дональду Трампу на подпись.

В начале октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. В конце месяца глава Турции и президент России Владимир Путин приняли меморандум о взаимопонимании и договорились о прекращении военных действий.

Российские системы ПВО С-400 начали поступать в Турцию в середине июля. Это спровоцировало кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. США требовали от турков отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot. Вашингтон также угрожал Анкаре отменить продажу истребителей F-35, однако Турция не пошла на поводу у США.