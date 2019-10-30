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После отказа Путина в Чили отменили саммит АТЭС

Плотный график президента РФ не позволял ему попасть на межправительственный форум

Саммита представителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не будет.

Президент Чили  Себастьян Пиньера отказался от межправительственного форума. Официальная причина – массовые беспорядки в стране, объяснил глава государства в эфире телеканала 24horas.

Между тем ранее стало известно, что плотный график российского лидера Владимира Путина не позволяет ему поехать на саммит в Чили. Хотя изначально предполагалось, что именно там он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, напоминает "URA.RU"

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отмена визита не связана с протестами, которые не прекращаются в латиноамериканской республике с начала месяца. Поездку пришлось отменить из-за "внутренних мероприятий и внутрироссийских проблем". 

Однако Путин на саммит БРИКС, который запланирован в Бразилии 13-14 ноября. А через два дня должен был начаться форум в Чили.

Ксения АНДРЕЕВА
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