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В Кремле назвали сроки большой пресс-конференции Путина

Российский лидер не будет нарушать традицию

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в декабре этого года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомним, в предыдущие годы это мероприятие так же проводилось в первый зимний месяц. При этом конкретное число в Кремле пока не озвучили.

Пресс-конференция в 2019 году станет для главы РФ 15-й, отмечает ТАСС.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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