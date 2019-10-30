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Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в декабре этого года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомним, в предыдущие годы это мероприятие так же проводилось в первый зимний месяц. При этом конкретное число в Кремле пока не озвучили.
Пресс-конференция в 2019 году станет для главы РФ 15-й, отмечает ТАСС.
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