Президент России при этом призвал Незалежную обнулить претензии

Владимир Путин заявил о том, что Россия готова предоставить Украине газ по значительно сниженным ценам. Однако лидер россиян отметил, что претензии украинского "Нафтогаза" к российскому "Газпрому" абсурдны.

Такие заявления Путин сделал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Выгоды Украины очевидны просто – и для конечных потребителей, для комбыта, для граждан, и для экономики в целом",

– подчеркнул Путин, говоря о скидке на голубое топливо для Киева, передают РИА Новости.

При этом президент России отметил, что оценки прошедших в Брюсселе переговоров в Москве и в ЕС расходятся. По его словам, встреча была конструктивной, в том числе со стороны Украины. Путин также прокомментировал судебные разбирательства газовых компаний двух стран в Стокгольме, посчитав, что это "абсурд", от которого необходимо избавиться. Ведь "Газпром" не занимается транзитом газа внутри Украины, это прерогатива местных компаний, пишет агентство НСН.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов по иску о контрактах на поставку и транзит голубого топлива. Российская компания обжаловала это и потребовала отмены "транзитного" решения.