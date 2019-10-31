Чиновник покидает пост ради карьерного роста

Совсем скоро Штаты поменяют специального советника президента США по европейским и российским вопросам. Сейчас этот пост занимает Тим Моррисон, который выступит по делу об импичменте Дональда Трампа 31 октября перед комитетами Палаты представителей.

Должность советника по России займет Эндрю Пик. В настоящий момент он работает заместителем помощника госсекретаря по Ираку и Ирану в бюро по ближневосточным делам. Об этом сообщили источники американским журналистам, например, каналу CNN.

Как напоминает телеканал "360", накануне Моррисон признался юристам совета нацбезопасности, что переживал после знаменитого телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Скандал разгорелся после того, как стало известно, что глава Белого дома просил украинского коллегу взять под контроль расследование по делу сына Джо Байдена, политика, который баллотируется на пост президента США.