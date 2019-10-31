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МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы

МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Документ рассчитан на 2020–2022 годы

В столичном парламенте на протяжении почти пяти часов рассматривали законопроект о бюджете Москвы, уделяя внимание каждому пункту документа. В итоге он прошел первое чтение, сообщила руководитель департамента финансов города Елена Зяббарова.

"Бюджет формировался на основе прогноза социально-экономического развития Москвы, предусматривающий в предстоящие три года устойчивые темпы роста экономики и низкие темпы инфляции. Соответственно в 2020, 2021 и 2022 гг. планируется стабильное увеличение дохода бюджета на уровне 8% и выше ежегодно", – пояснила Зяббарова, отметив, что в 2021 году доходы Москвы превысят 3 трлн руб.

Такой прогноз позволяет сделать стабильная структура доходов столичного бюджета. Уже известно, что в новом году доля налогов составит порядка 90%. Кроме того, деньги в городскую казну поступают из несырьевого сектора экономики. Он обеспечивает бюджет на 94%, подчеркнула руководитель департамента финансов. Более 20% средств приносят малый и средний бизнес.

Фото: Агентство городских новостей

В проекте закона прописан прогнозируемый доход, который в 2020 году должен заложить денежный фундамент в размере 2 трлн 798 млрд 726,5 млн руб. В 2021 году называется на порядок большая цифра – 3 трлн 64 млрд 152 млн руб. А в 2022 году, согласно прогнозу, вливания в столичный бюджет, который является самым крупным в России и одним из крупнейших среди мировых мегаполисов, составят 3 трлн 356 млрд 190,9 млн руб.

Однако данный статус обеспечивается вовсе не "московской пропиской" крупнейших отечественных и иностранных представительств компаний, напомнил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, в Первопрестольной "нет "бюджетообразующих" отраслей, городская экономика глубоко диверсифицирована".

"Доля города Москвы в общероссийском валовом региональном продукте и фонде оплаты труда составляет свыше 20%", – заверил глава столичного парламента, добавив, что бюджет будет социально ориентированным.

Фото: Агентство городских новостей

Порядка 1,7 трлн руб. направят на поддержку и модернизацию здравоохранения, образования, культуры, спорта и жилья. В частности, на 18,4%, или 495,3 млрд руб., увеличатся расходы на доплаты к пенсиям, выплаты семьям с детьми, льготы на проезд в общественном транспорте, оплату ЖКУ, лекарственное обеспечение.

Напомним, проект столичного бюджета внес в Мосгордуму мэр города Сергей Собянин.

Ксения АНДРЕЕВА
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