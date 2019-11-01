Нибиру
- Нибиру напала на Землю с новейшим оружием
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
В правительстве Болгарии отчитались, почему выгнали из страны российского дипломата. Так, по словам премьер-министра республики Бойко Борисова, представителя дипведомства подозревают в попытке завербовать политика при должности.
При этом глава кабмина напомнил, что София не участвовала в прошлогодней высылке дипломатов на фоне так называемого "дела Скрипаля".
"Но когда дипломат высокого уровня вербует моих начальников, то мы отреагировали мгновенно", – заявил Борисов в эфире телеканала bTV.
Также премьер объяснил отказ в визе военному атташе РФ. Дипломат, указал болгарский политик, замечен в "санкционных списках".
Тотемный годослов для всех на год Паука
В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения