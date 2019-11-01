Представитель дипведомства пострадал из-за санкций

В правительстве Болгарии отчитались, почему выгнали из страны российского дипломата. Так, по словам премьер-министра республики Бойко Борисова, представителя дипведомства подозревают в попытке завербовать политика при должности.

При этом глава кабмина напомнил, что София не участвовала в прошлогодней высылке дипломатов на фоне так называемого "дела Скрипаля".

"Но когда дипломат высокого уровня вербует моих начальников, то мы отреагировали мгновенно", – заявил Борисов в эфире телеканала bTV.

Также премьер объяснил отказ в визе военному атташе РФ. Дипломат, указал болгарский политик, замечен в "санкционных списках".