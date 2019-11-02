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Малайзия напугала Евросоюз покупкой российских самолетов

Малайзия закупит самолеты у России назло Евросоюзу
Фото: www.globallookpress.com
Королевство недовольно экономической политикой европейцев

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна готова рассмотреть покупку российских самолетов и отказаться от сотрудничества с европейскими производителями, если Евросоюз ограничит экспорт пальмового масла из страны.  

 "Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы предпримем такие же меры и не будем покупать ваши товары",

– подчеркнул премьер-министр на деловом и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как пишет ТАСС, Мохамад добавил, что АСЕАН не хочет торговых войн, но если Европа будет снижать малазийский импорт, то Королевство ответит соответствующе. Премьер-министр Малайзии также призвал страны–члены ассоциации выступать единым фронтом.

В 2018-м Европарламент решил реформировать энергетический рынок с целью сокращения потребления энергии и сохранения климата. Например, запретить использование пальмового масла при производстве биотоплива. Малайзия считается вторым производителем этого товара в мире после Индонезии. 

Полина ИВАНОВА
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