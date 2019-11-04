Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В России ответили Лукашенко за слова "о чужих войнах"

В России поставили Лукашенко на место за фразу
Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com
Высказывание президента Белоруссии сочли странным

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на слова лидера белорусов Александра Лукашенко о том, что Минск якобы постоянно втягивали в чужие войны.

По мнению Медведева, не стоит кому бы то ни было бросать тень на подвиг предков, защищавших Родину – территории современной России или Белоруссии, потому что земли оберегали от захватчиков.

"Так было в 1812 году, так было в период Первой Мировой войны, какую бы оценку ни давали ей историки, так, естественно, было в период Второй Мировой или Великой Отечественной войны. <...> Это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова", - цитируют Медведева, выступившего на пресс-конференции после встречи АСЕАН, РИА Новости.

Лукашенко в связи с размещением Вооруженных сил США в Литве говорил о том, что "страница воин для белорусского народа уже перевернута", потому что Белоруссия навоевалась в "чужих войнах" и всегда несла большие, чем другие участники, потери. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

С российской фигуристкой случился конфуз на соревнованиях во Франции

Золотую медаль нашей спортсменки отдали американке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей