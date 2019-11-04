Высказывание президента Белоруссии сочли странным

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на слова лидера белорусов Александра Лукашенко о том, что Минск якобы постоянно втягивали в чужие войны.

По мнению Медведева, не стоит кому бы то ни было бросать тень на подвиг предков, защищавших Родину – территории современной России или Белоруссии, потому что земли оберегали от захватчиков.

"Так было в 1812 году, так было в период Первой Мировой войны, какую бы оценку ни давали ей историки, так, естественно, было в период Второй Мировой или Великой Отечественной войны. <...> Это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова", - цитируют Медведева, выступившего на пресс-конференции после встречи АСЕАН, РИА Новости.

Лукашенко в связи с размещением Вооруженных сил США в Литве говорил о том, что "страница воин для белорусского народа уже перевернута", потому что Белоруссия навоевалась в "чужих войнах" и всегда несла большие, чем другие участники, потери.