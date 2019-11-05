Пост занял экс-постпред РФ при ОБСЕ

Президент России Владимир Путин назначил новым послом России в Великобритании Андрея Келина, который до этого с 2015-го работал директором департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.

Соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2011 по 2019 год послом России в Великобритании был Александр Яковенко. Сейчас он занимает пост ректора Дипломатической академии МИД России.