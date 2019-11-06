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Недостойное поведение: Турчак ответил коммунистам на критику губернатора Подмосковья

Недостойное поведение: Турчак ответил коммунистам на критику губернатора Подмосковья
Андрей Турчак. Фото: ER.RU
Голословные обвинения прозвучали с трибуны нижней палаты парламента

Отсутствие политической культуры продемонстрировал депутат от КПРФ Валерий Рашкин, устроивший на заседании Госдумы разборки с родственниками губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Выступление коммунистов сегодня в Госдуме, когда их представитель перепутал трибуну нижней палаты российского парламента с подзаборным междусобойчиком, – это отсутствие политической культуры. Переходить на личности, давать оценки членам семьи губернатора Воробьева – недостойное политика поведение", – подчеркнул Турчак.

Во вторник, 5 ноября, Рашкин во время пленарного заседания заявил, что именно подмосковные власти стоят за "преследованиями" директора подмосковного совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина, передает ТАСС. Кроме того, прозвучали обвинения и в адрес отца губернатора Подмосковья Юрия Воробьева.

"За спиной Юрия Воробьева, моего коллеги, Героя России, сотни спасенных жизней и достойных поступков", – осадил Турчак депутата. "Прежде чем пускаться в голословные обвинения, попробуйте сделать хоть малую часть от того, что он сделал для России", – подчеркнул парламентарий.

Николай ВИКТОРОВ

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