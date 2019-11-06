Российский МИД редко, но допускает ошибки

Внешнеполитическое ведомство РФ всегда отвечает за свои слова, заявила его официальный представитель Мария Захарова. И иногда приходится забирать их обратно, уточнила спикер МИД.

Однако не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, а у министерства работы хватает. Свои неверные шаги оно всегда признает. Публично приносить извинения ведомству пришлось трижды, посчитала чиновница.

Например, это было из-за Украины, куда комиссару Совета Европы Дуне Миятович, по мнению Захаровой, не дали визу. Однако первая сразу же опровергла эту информацию. И Мария признала ошибку.

Еще один из таких случаев пришелся на 2017 год. Тогда глава министерства иностранных дел Сергей Лавров привел слова из статьи репортера "Голоса Америки" Данилы Гальперовича. Во всяком случае, так высокопоставленному дипломату казалось. На самом же деле он процитировал "то, чего в статье не было".

"И в описательном жанре говорил о статье. Но фамилию назвал. Мне написал человек, сказал: "вот я тот самый, я на самом деле так не писал". Я написала целый пост, принесла извинения", – вспомнила Захарова, передает РИА "Новости".

Третий инцидент связан с фото. Спикер МИД перепутала визит в Белый дом лидера запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида" с делегацией талибов, уточняет "Вечерняя Москва".